Coronavirus en San Martín: En cuarentena enfermero que atendió a la paciente infectada

Son ocho casos confirmados en todo el país, todos de ciudadanos que viajaron al exterior. Las recomendaciones son Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, en especial antes de comer o cocinar y al regresar de espacios concurridos (trabajo, transporte, escuela, etc.); cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar y desecharlo. Lavarse las manos inmediatamente; No compartir objetos como mate, botellas, vasos o platos.

Como medida precautoria, autoridades del hospital Diego Thompson dispusieron la cuartentena en su casa del enfermero que atendió a la mujer cuando ingresó a la guardia. No hay respuestas al momento de qué recomendación se le dio a la familia de la mujer, los que viajaron con ella en el avión.