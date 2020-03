Juan Andreotti inauguró el renovado Jardín Nº90

La vecina Inés aseguró: “Me encanta como está el jardín, es la primera vez que traigo a mi nieta y me parece de primer nivel. Ojalá que lo cuiden porque es un lugar ideal para que los chicos aprendan y se diviertan”.

Por su parte, la Directora del Jardín Nº901, Silvina Bruzzoni, expresó su satisfacción por la obra concluida: “Con esta obra dimos un salto de calidad, el jardín es mucho más seguro, está más lindo y vamos a poder desarrollar nuestras actividades con mayor tranquilidad. Para nosotros es un honor que el Intendente Juan Andreotti y las autoridades hayan venido y conozcan nuestra casa. Me parece que garantizar la escuela pública es una responsabilidad de todos y es algo que siempre tiene que estar en la agenda de los gobernantes”.