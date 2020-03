En marzo, San Martín conmemora el Mes de las Mujeres

Al mismo tiempo, se creó una licencia para trabajadoras municipales que atraviesan situaciones de violencia. Y se amplió de 90 a 120 días la licencia por nacimiento para personas gestantes, y de 2 a 30 días para el/la progenitor/a no gestante, y 30 días adicionales para el cuidado del hijo/a durante cualquier momento del primer año de vida, que también aplica para casos de adopción. En el año 2017, se estableció el Protocolo de Intervención frente a situaciones de violencia de género, abuso, acoso y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y en todas sus formas; y en junio de 2018, se adhirió a la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans.

El estudio es exclusivo para mujeres que no se lo realizaron en los últimos dos años y que no cuentan con obra social o prepaga. Los turnos se solicitan al 147, o en cualquier CAP de la ciudad, sin necesidad de orden médica.

Además, todos los jueves, a las 19, en el Complejo Cultural Plaza se realizará el ciclo de cine “Mujeres en Primer Plano”, donde se proyectarán las películas Las Horas, Persépolis, Erin Brockovich y My Happy Family; y los sábados, a las 16, estará el especial “Infancias Libres”, con las películas Mulán, Alicia a través del espejo, Valiente y Moana.