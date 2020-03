Valenzuela sobre el aborto: “No me parece correcto penalizar algo que ocurre”

En José C. Paz los dirigentes.

Valenzuela recordó que, a pesar de no ser “responsables legales” de la seguridad, desde la comuna se ocupan del tema con un centro de monitoreo modelo, gran cantidad de móviles de prevención, y pagando el combustible a los patrulleros de la Policía de la Provincia.

“Si desde la más alta autoridad política que es el gobernador no se habla del tema, me permito con mucho respeto advertir que necesitamos más presencia y una alta prioridad en las políticas públicas sobre el tema seguridad”, indicó.

“El gobernador de la Provincia le cuenta a los bonaerenses su programa para el año y no habla de inseguridad, lo tuve que leer dos veces porque no lo pude creer”, dijo Valenzuela, quien en varias oportunidades tuvo palabras de acompañamiento al “equipo de Sergio Berni, que nos ha convocado para hablar de cuestiones como Policía Local y coordinación”.

En relación, en diálogo con medios, el intendente dijo que no solo hay recursos escasos, si no también descoordinación entre la Provincia y la Nación. “Sin que esto se convierta en algo partidario, hay que ponerse a trabajar porque los vecinos tienen una preocupación creciente”, afirmó.

“Estoy sorprendido y preocupado. Leí varias veces el discurso de Axel Kicillof y no encontré referencia alguna a su plan de seguridad”, había tuiteado el intendente el martes. “Necesitamos una Provincia activa en este tema, con más presencia, invirtiendo y apoyando los esfuerzos que hacen los Municipios” completó.

“El presidente Mauricio Macri habilitó la discusión, por lo que quedará en la historia”, dijo seguidamente, y opinó que “no me parece correcto penalizar algo que ocurre, porque el aborto sucede igual”.

“No me quiero expedir sin conocer el proyecto, pero mi reflexión institucional es que sin duda es un tema importante que está en la agenda pública”, consideró Valenzuela al respecto de la iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso para legalizar el aborto.

Valenzuela sobre el aborto: “No me parece correcto penalizar algo que ocurre”