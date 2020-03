Las escuelas apocalípticas de Ishii y Kicillof

En José C. Paz los dirigentes gremiales de la educación miran para el otro lado ante escuelas que se caen a pedazos, chicos en peligro latente y gobernantes inescrupulosos que solo piensan en la rosca política.

El caso de la escuela fantasma del barrio Néstor Kirchner indigna. “Hace 10 años que comenzó la construcción y quedó todo abandonado. Los vándalos terminaron destrozando lo poco que había y los delincuentes se hicieron de aberturas, sanitarios y chapas”, cuentan Zulma y Oscar en contacto con el Whatsapp de SM Noticias.

“Los chicos del barrio no tienen escuela, y el señor intendente Mario Ishii es responsable de eso”, asegura n. “Construye facultades para los grandes y se olvida que la prioridad en la educación son los pibes”, reclaman los vecinos de uno de los barrios más postergados de José C. Paz.

La Escuela 3 de José C. Paz del barrio Santa Rita es una trampa mortal para los chicos que este año comenzaron el ciclo lectivo. Los pozos ciegos están rebalsados y con las tapas abiertas. Los techos se vienen abajo y en los patios hay montículos de tierra y escombros de obras que quedaron por la mitad.

“El colegio no se encuentra apto para los chicos, los baños están destruidos; los patios llenos de materia de obras que quedaron abandonadas, y las aulas sin mesas y ni sillas”, cuenta una mamá en contacto con el Whatsapp de SM Noticias.

Además, hay zanjas abiertas tapadas con chapones a lo largo de todo el patio. Lo provisorio que se hace definitivo.

Desde hace un año los padres de la Escuela 20 de Sol y Verde vienen reclamando por el pésimo estado del edificio. Ahora se suma la falta de micros escolares, lo que causa la suspensión de clases en distintos turnos.

“Se sigue naturalizando el abandono”, dice una madre de la institución que en marzo de 2019 atravesó un desalojo ilegal por parte del gobierno de Mario Ishii cuando camiones con su nombre cargaron mobiliario educativo tras la orden de la inspectora distrital, de cerrar varios cursos y trasladar a los alumnos a otras escuelas de la zona.

Hoy la escuela sigue destrozada, y el Municipio no garantiza más el traslado de los alumnos en micro (en realidad son colectivos de línea), por lo que se definió un cronograma de rotación de clases mediante el cuál se suspenden días lectivos para distintos cursos.

Ante la total desidia por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el gobierno municipal de José C. Paz que no rinde cuentas por el uso del Fondo Educativo, el Consejo Escolar mira para el otro lado, o peor aún, sus autoridades no tienen la idoneidad suficiente para la responsabilidad que tienen, no solo con la educación, sino también con la vida de los chicos.