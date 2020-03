Gustavo Menéndez: “Con este gobierno nacional se abre para la Argentina una nueva época”

“Estos primeros 4 años tuvieron muchos matices y muchas circunstancias, en donde Merlo no fue una isla. Con este nuevo gobierno nacional y popular se abre para la Argentina una nueva época, donde la esperanza es el signo distintivo en estos momentos. Es fundamental profundizar lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández, lo cual apoyamos al ciento por ciento: que la negociación con el FMI salga bien y sea rápida, que se siga invirtiendo en los sectores más vulnerables, y que la obra pública sea un gran impulsor en la generación de empleo”, remarcó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com