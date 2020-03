Las imágenes dan fe que no.

Luego de que varios de los chicos fueran a declarar, se averiguó que Salcedo actuaba en compañía de Cabaña, a quien se lo detuvo en la jornada de ayer y se lo trasladó a la Comisaría 3º de José C. Paz.

Las detenciones se dieron en el barrio René Favaloro, de José C. Paz. Los dos hombres están acusados de haber abusado sexualmente a al menos ocho menores de entre 6 y 12 años, entre los que se encuentra el propio hijo de uno de supuesto pedófilos.

Detenidos pedófilos en José C. Paz: Habrían abusado de al menos ocho nenes de entre 6 y 12 años

