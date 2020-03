Novedades sobre los potenciales casos de coronavirus en San Martín y Pacheco

Este medio pudo saber que mejora el estado de salud de la paciente de 66 años que luego de un viaje por el norte de Italia se presentó con síntomas de coronavirus en el hospital Diego Thompson de San Martín. Aún no están los resultados de las muestras enviadas al instituto Malbrán. Descartaron el virus en los coreanos que habían ingresado al hospital de Pacheco.

