San Miguel: Gracias a “Ojos en Alerta” capturaron a un ladrón de autos

Tras recibir la alerta, los operadores de cámara del COM se dispusieron a monitorear la zona, además de cargar el dominio del auto, un Volkswagen UP blanco, en las lectoras de patente. Fue así que pocos minutos después se lo detectó circulando por la calle Lebensohn y Ruta 8, camino hacia Campo de Mayo, en presunta salida del distrito.

Un delincuente que había robado a mano armada el auto de una mujer en Bella Vista fue detenido tras una impactante persecución policial, concluida en el partido de Tres de Febrero. Un vecino de la víctima, que había sigo testigo del robo, no dudó en escribir a “Ojos en Alerta”, el contacto de WhatsApp del COM, y así dio inicio a la búsqueda del sospechoso.

