Tigre fortalece su sistema de fumigaciones localizadas para prevenir la propagación del Dengue

Un equipo especializado del Municipio realiza trabajos en los hogares de vecinos que presentan síntomas de la enfermedad, como así también controles de pacientes febriles. Además, se llevan adelante relevamientos en la zona donde se detectó el virus para concientizar y brindar consejos a la comunidad.

A través de su Unidad de Vigilancia y Control del Dengue, el Municipio de Tigre fortalece su sistema de fumigaciones localizadas en domicilios y peridomicilios de pacientes que presenten el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, bajo recomendación de Organización Panamericana de la Salud. Cabe destacar que el gobierno local cuenta con los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI), los centros de salud y el Hospital Materno Infantil, preparados para recibir y tratar posibles casos en adultos y niños.

La Unidad de Vigilancia y Control del Dengue, integrado por profesionales, agentes territoriales y biólogos, efectúa un control dentro de la familia del receptor para detectar pacientes febriles; provee insecticidas y repelentes e inmediatamente se notifica a la empresa de fumigación. A su vez, en la misma manzana donde reside la persona con la enfermedad, se llevan adelante relevamientos para concientizar y brindar consejos de prevención a los vecinos.

Se trata de acciones de bloqueo, de foco y perifoco. Lo primordial es evitar que el paciente tenga contacto con el mosquito adulto durante los primeros 5 días de infección. Sin embargo la fumigación no hace efecto directo sobre el criadero, por ese motivo es importante esta doble acción y que el vecino se ocupe de la limpieza en su hogar.

El Dengue, Chikunguña y Zika no se transmite de persona a persona. El mosquito transmisor vive en ámbitos domésticos y no nace en el río. Su propagación se debe a la falta de saneamiento doméstico y comunitario. La forma más efectiva de combatirlo es eliminando sus criaderos para evitar que se reproduzca, porque sin mosquitos no puede haber transmisión.

Es importante que la comunidad se deshaga de cualquier objeto en desuso que pueda acumular agua, como: bidones, neumáticos viejos, latas, botellas y floreros. Los depósitos de agua de uso doméstico deben ser tapados herméticamente. Cualquier recipiente que pueda acumular agua dentro o fuera de una casa es un espacio donde el Aedes aegypti puede nacer. Con media hora por semana que cada vecino dedique a la higiene de su hogar, se reducen las posibilidades de reproducción del mosquito.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) alertó acerca de un nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas. En la actualidad, los diez países más afectados por el dengue son Brasil, Paraguay, México, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador y Guatemala.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555 o al correo electrónico: [email protected]