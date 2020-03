Valenzuela presentó la Copa Tres de Febrero de Basquet y adelantó un torneo fair play de fútbol infantil

Los vecinos y vecinas que no.

Por otra parte, relacionado al deporte, Diego Valenzuela adelantó el desarrollo de una “copa fair play de futbol infantil porque queremos invertir en una convivencia más sana, menos competitiva, porque jugar con violencia no nos parece propio para la niñez”. Además de la ligar LIFAT, tradicional torneo del distrito, “el Municipio armó una liga de futbol infantil, y una femenina”, como también “en nuestra gestión arrancó el hockey, que se suma a lugares importantes como patín”, agregó el jefe comunal quien destacó la llegada del nuevo secretario de Deportes Pablo Fuentes, “un funcionario con gran experiencia durante la gestión de María Eugenia Vidal que se a suma con ideas nuevas”.