Tigre entregó útiles escolares a más de 5000 estudiantes de escuelas primarias del distrito

Luciana Ballestero, directora de la EP N°17 de Islas, señaló: “Estoy agradecida, por lo que significa para los estudiantes del Delta poder recibir este kit, ya que muchas veces es difícil para ellos poder acceder a estos materiales, no sólo por el costo económico, sino por el traslado. Esto nos permite que todos comiencen con las mismas oportunidades durante su primer paso por la escuela primaria”. Por su parte, Claudia Quintero, directora de la EP N°25 de Tigre Norte, opinó: “Este tipo de políticas son necesarias, ya que estamos ayudando a los chicos a que puedan estudiar, y todos sabemos que el estudio es el futuro para ellos. Estamos muy agradecidos al Municipio”.

“Nos reunimos a poco de haber comenzado el ciclo lectivo 2020 para continuar con este programa que es de gran ayuda para muchas familias del distrito. Algunas docentes nos comentan que hay alumnos que no pueden iniciar las clases, por falta de materiales para estudiar. La educación es un derecho, y de esta forma garantizamos a estos pequeños el acceso a ella”, remarcó el jefe comunal.