Zabaleta: “Hemos direccionado las políticas públicas a las necesidades concretas”

“No hay que dejar de contar lo que pasó, no puede pasar al olvido, porque la mayoría de la deuda que se tomó se fue en fuga de capitales, se lo llevaron amigos del poder y los únicos beneficiados han sido las empresas de servicios”, señaló el intendente y aseguró que ante esta situación “los Municipios nos hicimos cargo de la salud pública, la educación y la seguridad”.

“No hay modelo de Hurlingham si no hay modelo de provincia y de país, lo vivimos los últimos cuatro años. Hoy tenemos un presidente y un gobernador que lo entienden y están poniendo a la economía al servicio del trabajo”, manifestó Zabaleta.

En materia de educación, el jefe comunal adelantó la refacción de 30 escuelas y la construcción de tres nuevos jardines de infantes, lo que le permitirá cubrir por completo la matrícula. “No habrá ningún chico en Hurlingham que no pueda ir a clases”, señaló.