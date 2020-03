Otra que coronavirus: Peste y enfermedades por los basurales de José C. Paz

Los vecinos del barrio Vucetich no le temen al coronavirus porque deben convivir a diario con la peste y la contaminación que genera un extenso basural que no erradica el Municipio de José C. Paz. Son cuadras y cuadras de un potencial foco infeccioso ubicado en la calle Chuquisaca, frente al cementerio municipal.

Las imágenes remitidas por Isabel al Whatsapp de SM Noticias dan cuenta del dejadez de la gente, y principalmente, del desinterés del gobierno de Mario Ishii que permite la proliferación de basurales y en muchos de los casos, contribuye con su crecimiento al arrojar desechos con camiones municipales en vertederos clandestinos para evitar el pago de cánones a CEAMSE.

En las tres cuadras de Chuquisaca que van desde Salvatori y Fragata Sarmiento hay toneladas de desperdicios orgánicos e inorgánicos. Roedores en cantidades y el peligro latente para chicos y grandes que no se resignan a vivir peor que en Niger, Burundi o Somalia.