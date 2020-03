En marzo, el Teatro Seminari continúa ofreciendo shows gratuitos a beneficio de Escobar Hambre Cero

Las entradas disponibles para cada espectáculo serán dos por persona como máximo y se deben canjear por un alimento no perecedero (preferentemente leche, harina, polenta o azúcar) en la boletería de Mitre 451, Belén de Escobar.

Por su parte el próximo miércoles 18, a las 20 horas, llega “La mujer que no quería ser jarrón”, una exquisita pieza teatral inspirada en la vida y obra de Salvadora Medina Onrubia.

A beneficio del programa alimentario Escobar Hambre Cero, el Teatro Seminari ofrecerá en su cartelera de marzo espectáculos gratuitos para toda la familia, cuya entrada será un alimento no perecedero. De esta manera, los vecinos seguirán colaborando con la iniciativa de la Municipalidad de Escobar, que propone combatir la desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria en nuestro distrito.