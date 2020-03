San Isidro: Nuevo servicio de odontología pediátrica en el Hospital de Boulogne

“Tras la modernización en tecnología y equipamiento decidimos extender el horario de atención y centrarnos, de 12:30 a 17:00, en los más pequeños. Sin dudas, es un gran avance porque no sólo perfeccionamos y expandimos nuestra atención sino también prevenimos futuros problemas dentales en los chicos”, subrayó Andrea Hermann, a cargo de la Dirección de Odontología de San Isidro.

El espacio brinda atención infantil de 12:30 a 17:00. Está construido con paneles sanitarios, equipado con equipos de última tecnología y cuenta con un sector de radiología con sistema digital de resultados y esterilización particular del instrumental.