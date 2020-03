Juan Andreotti inauguró la segunda escuela provincial de ocho renovadas por el Municipio

El Intendente de San Fernando dio inicio al ciclo lectivo con la renovación completa de la EEP Nº27 y Centro de Adultos Nº706/02, gracias al Programa Municipal ´Ayuda a Escuelas Provinciales 2020´, con una inversión de 200 millones para renovar 8 escuelas. La puesta en valor incluyó la construcción de 4 aulas, un comedor, sala informática y una biblioteca. “Hoy vivimos otro día de alegría, renovar instituciones educativas es un orgullo. Estamos comprometidos año tras año invirtiendo en educación, renovando cada una de las escuelas, ayudando a la Provincia en su responsabilidad”, afirmó Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de ´Ayuda a Escuelas Provinciales´ que destina una gran inversión en asistencia a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias. De cara al ciclo lectivo 2020, la Comuna invirtió más de 200 millones de pesos para las puestas en valor de los jardines de infantes N° 901 y 909; las EPB N° 6, 27, 28 y 35; y las ESB N°20 y 23.

El Intendente Juan Andreotti encabezó el acto de renovación de la Escuela Nº27 “Gabriela Mistral” y Centro de Adultos Nº706/02 acompañado por la Diputada Nacional, Alicia Aparicio; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; Inspectora Jefa Distrital, Alejandra Ramírez; Inspectora de Escuela de Adultos, Jorgelina Cozzani; Inspectora de Educación Artística, Marcela Focarazzo; Inspectora de Educación Física, Carolina Rosso; funcionarios municipales y vecinos.

Luego del corte de cinta de la renovación y el descubrimiento de placas, las autoridades recorrieron las instalaciones, en lo que fue una jornada emocionante para toda la comunidad. La puesta en valor incluyó la restauración completa de espacios, la construcción de cuatro nuevas aulas, un comedor totalmente equipado, una sala de informática y una biblioteca.

“Hoy vivimos otro día de alegría, renovar e inaugurar instituciones educativas es un orgullo. Entendemos que el único camino para construir una sociedad más justa y tener ciudadanos felices, es la educación. Estamos totalmente comprometidos año tras año invirtiendo en educación, renovando cada una de las escuelas de San Fernando, ayudando a la Provincia en su responsabilidad”, explicó el Jefe Comunal.

En ese sentido, Juan Andreotti destacó: “Hoy tenemos la suerte que empieza un trabajo articulado entre Nación y Provincia, y vamos a poder avanzar mucho más rápido porque nuestro objetivo es que de cara a estos años de gestión podamos decir que todas las escuelas de San Fernando son nuestro orgullo y para eso vamos a trabajar”.

Por su parte, la Directora de la Escuela Nº27, Norma Beatriz Cortenova, expresó: “Para la escuela esta obra significa dignidad y calidad educativa. Nuestra comunidad sufrió mucho en este establecimiento, donde hacíamos cinco turnos para el comedor, un patio donde no podían hacer actividad física porque era irregular y los baños en muy mal estado. Estoy muy emocionada y doy gracias a la gestión del Intendente Juan Andreotti por esta gran obra”.

Se renovó completamente el edificio con iluminación LED, se construyeron 4 aulas, un salón comedor y una cocina totalmente equipada; se reestructuró el espacio de la biblioteca; se realizaron las instalaciones de luz, gas, cloaca y pluvial a nuevo; nuevos núcleos sanitarios, y se creó una huerta. También se realizó pintura general, parquización exterior y se colocaron nuevas campanas de reciclaje para la separación de residuos en la entrada.

Por su parte, la ex Directora, Graciela Páez, señaló: “En su momento, elegí trabajar en esta escuela porque me pareció que había que levantarla y ver cómo está ahora me llena de orgullo y satisfacción. Se cumplieron los sueños porque el comedor está ubicado donde lo habíamos pensado con el equipo, los baños son de primer nivel. Todo esto dignifica el trabajo de los docentes”.

Las familias de la comunidad educativa vivieron una jornada de emoción y alegría al ver a la Primaria Nº27 totalmente renovada. La sanfernandina Karina consideró: “Es el primer año que mi hijo está acá y me parece hermoso como está todo, de primer nivel. Ahora tenemos que cuidar mucho, porque estas obras cuestan”.

El vecino Víctor aseguró: “La escuela quedó hermosa, la infraestructura de primer nivel, mi nene está desde primer grado y se nota la diferencia”.

Los alumnos también opinaron sobre la renovación en su escuela. Por ejemplo, Anabel señaló: “Muy linda la escuela, ahora está mejor que antes. Me encanta la huerta que hicieron, la quiero estrenar”. Y su compañera Clara agregó: “Me encanta como quedó porque cambió bastante, me dan ganas de venir todos los días. El comedor es gigante y muy cómodo”.

En tanto, el alumno Tomás agregó: “Me gustó mucho lo que hicieron, yo pasaba todos los días y veía la obra, pero nunca me imaginé que podía quedar tan linda como ahora”.

Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; asociaciones civiles y fuerzas policiales; bomberos, ex Combatientes de Malvinas, sindicatos y gremios docentes como UDOCBA, SUTEBA, FEB, UPCN, ATE y AUXILIARES; y familias de la comunidad.