Moreira: “Alberto Fernández y Axel Kicillof deberán encontrar los caminos que nos rescaten de esta crisis”

Con continuas críticas a la administración de Cambiemos, la que ha “empeorado la situación de pobreza, de desempleo y de conflictividad social”, el intendente interino de San Martín abrió el 136º periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Martín.

En su primer discurso al frente de la administración local, Moreira subrayó la visión de “Estado presente” que tiene la gestión municipal que heredó de Gabriel Katopodis, así como también la búsqueda de “justicia social” como principal premisa.

En el racconto de obras y acciones de gestión, Moreira habló de 500 calles asfaltadas e iluminación en “casi todas las cuadras”. “En un trabajo conjunto con AySA logramos que el 92% de los hogares cuenten con agua potable y el 80% de las familias posean cloacas”, señaló.

En su discurso se refirió a 35 plazas renovadas, así como la puesta en valor de los principales accesos y avenidas del distrito. “Se triplicaron las obras de bacheo, se colocaron 18.300 luminarias, nueva señalización, demarcación vial y semaforización”, indicó.

A lo que calificó como “las obras más importantes de los últimos 35 años” fueron los dos pasos bajo nivel del ferrocarril Mitre en Villa Ballester y Chilavert.

También Moreira destacó la construcción de diez Centros de Atención al Vecino a los que este año se sumaron los de Villa Lynch, Tropezón, Villa Bonich y Barrio Libertador, los que en los últimos años “tuvieron una intensa actividad debido a los reclamos respecto al incremento en las tarifas de servicios públicos que perjudicaron a cientos de miles de vecinos, así como a clubes, sociedades de fomento y otras instituciones, a las que hemos apoyando mediante presentaciones y amparos judiciales con el fin de frenar los aumentos injustos”.

En materia educativa, el jefe comunal destacó la labor de los programas municipales ‘Haciendo Escuela’, ‘Inclusión Digital’, ‘Buen Comienzo’, ‘Volvé a la Escuela’, mediante el cual 6600 personas completaron sus estudios primarios o secundarios.

Además adelantó el lanzamiento del programa ‘Crecer con Libros’ que entregará más de 56 mil libros e alumnos de 1º a 6º grado.

“Pese a las dificultades financieras, continuamos con la reconstrucción integra del hospital Thompson siguiendo una obra muy importante que venía realizándose en gestiones anteriores (Ivoskus)”, dijo Moreira en el discurso, quien, como ya lo había dicho Gabriel Katopodis en su momento, consideró un hecho el “apoyo de la actual administración nacional para retomar la tercera etapa de obras que fue suspendida en los últimos años”.

Las críticas a la administración de Cambiemos se repitieron en varios puntos del mensaje del intendente. “En los últimos años ha empeorado la situación de pobreza, de desempleo y de conflictividad social”, opinó Fernando Moreira, tras lo que enumeró las acciones llevadas a cabo en materia social.

No hubo mucha mención en referencia a la situación de la inseguridad, y contrariamente a lo que señaló ayer su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, Moreira desmintió en charla con los medios que exista un aumento en los índices delictivos.

El alcalde informó que San Martín cuenta con 112 patrulleros, 1200 cámaras de seguridad, y un amplio sistema de botones antipánico, además de 10 postas de seguridad en “puntos críticos” a las que se sumarán cinco más próximamente.

Luego de destacar “los logros alcanzados en estos ocho años que tuvieron como protagonista fundamental para los destinos de nuestra ciudad a un trabajador incansable, cercan, y atento a las necesidades del vecino, un hombre honesto y con altísima vocación de servicio, Gabriel Katopodis”, Moreira habló de un plan Ciudad 2020/2023.

Entre otros puntos el proyecto estratégico menciona el asfaltado de calles de tierra en barrios de la periferia; la continuidad de la renovación de avenidas principales como Presidente Perón, 1º de mayo, Perdriel y Rodríguez Peña, además de importantes calles del distrito; la apertura del pasaje Esmeralda de Villa Ballester y Lacroze, de Villa Lynch; la remodelación de centros comerciales; la creación de un espacio verde y posterior centro cultural y deportivo en el ex Tiro Federal; y el futuro Centro Municipal de Artes y Cultura de Villa Ballester, en el ex edificio de Telecom.

También Moreira anunció la creación del primer “Centro de Diagnóstico por Imágenes que contará con tomógrafo computado”, y de los proyectos de un hospital vecinal de Villa Maipú y de la sede del Servicio de Emergencias Médicas.

En relación, a diferencia del programa provincial AMBA Salud que tendrá continuidad en la nueva administración bonaerense, en el discurso no hubo mención alguna a la continuidad del SAME Provincia en el distrito. Si bien consultado por SM Noticias, Fernando Moreira indicó que el sistema continuará, este medio pudo saber que es posible que las ambulancias pasen a formar parte del SEM, ya que el gobierno de María Eugenia Vidal no había cumplido con la financiación básica para el servicio antes de dejar el gobierno.

“El contexto económico y social de la Argentina es sumamente crítico”, entiende el intendente, y dijo que en esta etapa de cambios “el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof tendrán la responsabilidad de conducir el proceso que encuentre los caminos que nos rescaten de esta crisis, pero no podrán solos”.

“Para crecer como sociedad y lograr un verdadero progreso tenemos que construir acuerdos y consensos con ciertos objetivos y políticas de largo plazo (…) necesitamos estar más unidos, oficialismo y oposición, para fortalecer el Estado y lograr que nuestras ciudades y la Argentina se pongan definitivamente de pie”, lo que pareció un hecho, al menos en la foto familiar que se tomaron todos los ediles con el intendente peronista finalizada la sesión.