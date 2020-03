Comenzaron las inscripciones para los más de 60 cursos de formación laboral de Tigre

Alejandra, vecina de la ciudad, expresó: “Me anoté en joyería artesanal para complementar con lo que hago, que es bijouterie. Me parece genial que den estos cursos con salida laboral; que el Municipio brinde esta posibilidad nos hace bien a todos”. Mónica, por su parte, señaló: “Me voy a anotar en moldería, porque me interesa todo lo que tiene que ver con indumentaria. Los talleres están buenísimos porque te dan nuevas posibilidades de trabajo, y si tenés conocimientos, perfeccionarlos”.

