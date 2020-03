Zárate refuerza la campaña de sarampión

• Personas nacidas antes de 1965 no requieren vacunación porque son consideradas inmunes.

• Niños de 6 a 11 meses de vida: deben recibir UNA DOSIS de vacuna doble viral o triple viral considerada “dosis cero”, ya que esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

Zárate no tiene casos confirmados, pero está en una zona de riesgo porque hubo casos dentro de la Región Sanitaria V a la que pertenece el Municipio.

El Municipio de Zárate, a través de su Secretaría de Salud, recuerda que todos los chicos de 6 meses a 5 años deben vacunarse contra el sarampión para controlar el brote de la enfermedad. Además, se informan las recomendaciones a pesar de que en la ciudad no se haya registrado ningún caso.