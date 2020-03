Bella Vista: Dos heridos tras un fuerte choque entre un auto y un colectivo

El intendente de José C. Paz,.

El primero de los heridos es un ex sargento retirado de la Policía Federal, que es quien manejaba el Renault Sandero al momento del choque. El otro es un chico de unos siete años que viajaba en el colectivo, el cual presentaba fuertes dolores en el cuello. Según se supo ambos fueron llevados por el SAME al hospital Larcade y se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió en Gaspar Campos a la altura de la rotonda de Irusta. Un vehículo Renault Sandero impactó contra un colectivo de la línea 303, lo que dejó dos personas heridas que debieron ser trasladadas por el SAME.