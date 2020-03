Camión volcó acoplado sobre un auto y dejó atrapado al conductor

El accidente ocurrió cuando el camión perdió su container al momento en que el chofer no tuvo en cuenta la altura del puente.

Según le informaron fuentes policiales a SM Noticias, el conductor no perdió el conocimiento en ningún momento aunque no se puede precisar un diagnóstico exacto. Tras ser liberado, el joven fue llevado al Hospital de Trauma de Malvinas Argentinas con politraumatismos.