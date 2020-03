Más de 80 mil personas disfrutaron del Carnaval de Vicente López

El acceso y la salida de la gente se realizaron, en forma ordenada, a través de las calles Laprida y Lavalle, bajo la supervisión de personal de Tránsito, Patrulla Local, Defensa Civil y SAME. Esto permitió que la totalidad de ambas jornadas se realizara en un entorno controlado y seguro, a partir de la múltiple acción de la presencia municipal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com