La Justicia contra la toma de terrenos en Moreno

La Justicia ordenó el desalojo del predio del cruce de Ruta 23 y Obrien para el viernes 6 de marzo. La causa está tramitada en el Juzgado de Garantías N°3 y es llevada adelante en la Unidad Fiscal N°5. “Es una preocupación de esta gestión la toma de los terrenos del CIC La Bibiana porque son claves en el desarrollo urbano municipal del distrito de Moreno”, expresó el Secretario de Justicia, Seguridad y DDHH, Nahuel Berguier.

El desalojo se ordenó en el marco del protocolo para casos de usurpaciones masivas que dispuso la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en abril de 2019. “Desde el primer día de nuestra gestión cumplimos con rapidez las partes que le tocan al Municipio en relación a los requerimientos del protocolo como el censo que ordena. El primer censo que se hizo antes del 10 de diciembre fue rechazado por la Justicia por estar mal realizado. Nosotros lo hicimos como correspondía, con más de 20 trabajadoras sociales que estuvieron en el lugar para realizarlo y ese censo si fue aprobado por la Justicia y fue el que habilitó el desalojo”, afirmó Berguier.

Por otra parte, el Secretario indicó que una de las preocupaciones centrales del Municipio es que la usurpación no continúe porque genera una situación de inseguridad en la zona y también para las personas que se encuentran en el predio. Es inseguro no solo en términos de violencia, sino también en salubridad pública y falta de servicios básicos.

“Desde el día uno que asumimos se ha formado un muy buen trabajo entre la Secretaría de Justicia, la Fiscalía General, la Unidad Fiscal N° 5 y la Departamental de la Policía para la disuasión de las tomas de terrenos. Más de 20 intentos de usurpaciones han sido disuadidos con participación policial y agentes municipales desde el 10 de diciembre”, asegura Berguier. Además, agrega que “Desde ya que no tiene que pasar lo que pasó en este caso. Lo que tiene que pasar es que las usurpaciones no ocurran. Tiene que haber una política clara para plantearle a la gente que esa no es una salida y para cuando se intente usurpar haya una respuesta rápida de Fiscalía, de las fuerzas de seguridad y desde el Municipio.”

Ante la consulta sobre qué va a suceder con las familias que están viviendo en el predio, el Secretario de Seguridad dijo que “Con todas las familias de Moreno que tienen necesidad vamos a buscar las formas de avanzar en una resolución sabiendo que hay derechos detrás. En Moreno hay emergencia habitacional, hay 15 mil familias anotadas en registros, estamos buscando la manera de planificar la ciudad y poder dar respuestas. Hay un trabajo muy serio que está desarrollando el Instituto de Desarrollo urbano en este sentido. Junto con provincia de Buenos aires y los Municipios vecinos estamos buscando soluciones ante los problemas concretos que hoy tenemos ante una orden judicial.”