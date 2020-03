Brown: “La definición del presidente Fernández es de un plan económico en favor del sector productivo”

Finalmente, el ex intendente de San Martín opinó sobre la anteúltima sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados donde se aprobaron modificaciones a las jubilaciones de privilegio y en la cual se generaron idas y vueltas por la presencia de Daniel Scioli, designado embajador quien votó como legislador. “A Scioli todavía no le han aceptado la licencia, por lo que aún está en ejercicio de su mandato”, entiende Brown, quien agregó que “son cuestiones de la política”. “Hablan del quórum facilitado por Daniel Scioli, pero también había dos diputados de la izquierda, Romina Del Pla y Nicolás del Caño, son los que facilitaron la aprobación de esta Ley”, manifestó.

En cuanto al escenario general político y económico del país, el ex diputado nacional habló del alto condicionamiento de la deuda externa y los bonistas, “lo que condiciona mucho la definición de un plan económico”. “A diferencia de otras épocas, hay una definición muy clara del presidente (Alberto Fernández) y del ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas), de direccionar el programa de gobierno a favor del sector productivo”, afirma Brown, aunque por el momento, dijo, “es de muy difícil implementación”.

A diferencia de los grandes bancos privados “el BICE, cuidando su rentabilidad, acompañe a los sectores productivos”. “Los balances de los bancos que han cerrado esta semana reflejan ganancias fabulosas, no es nuestro caso, ya que somos un banco del Estado Nacional con el objetivo de asistir a las PyMes para la generación de empleo”, afirmó.

“En los últimos años, el objetivo del BICE se desnaturalizó, direccionándose a las grandes empresas vinculadas al programa de Participación Público Privada, relacionado con obras en rutas y caminos, lo que no funcionó cuando se acabó el crédito externo”, explicó el actual directivo del organismo, quien junto a la cúpula del banco trabaja para recuperar el esquema de banca comercial y “volver a fomentar las PyMes, la inversión y el comercio exterior”.