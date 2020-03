Se aprobó la creación de la Dirección de Género y Diversidad en el Concejo de Morón

Por otra parte, el HCD autorizó a la Asociación Seré por la Memoria y la Vida la instalación y colocación de 48 baldosas sobre la que están pintadas el pañuelo blanco y que fueron retiradas durante la remodelación de la Plaza de Mayo y recuperadas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Las mismas serán situadas en la placita de los Derechos Humanos ubicada al lado de las excavaciones del ex CCD, en el polideportivo Gorki Grana.

La concejal Vanesa Sosa del bloque Grande Morón dijo que ” Juana Azurduy que luchó embarazada, la fortaleza de Eva Perón que con cáncer siguió adelante. Son las luchas que nos fortalecen y nos marcaron un camino. El feminismo no está en contra de los hombres, está en contra de los violadores, los asesinos, de los agresivos, de los intolerantes. Festejo la creación de la comisión y la dirección de género. Hoy se ve con hechos contundentes estas políticas para buscar la igualdad y nuestros derechos”.

” Necesitamos políticas públicas que nos contemplen a todos, todas y todes. Los reclamos de una sociedad más justa lo gritan los cuerpos de las pibas y mujeres que no están, lo gritan las invisibilizaciones de los travesticidios, lo gritan las trabajadoras mal pagas, gritan y gritamos con ellas, y así será hasta que no sea necesario un sólo grito más”, manifestó por su parte la edil del bloque Frente de Todos Julieta Quimei Laviuzza.

La concejala Paula Majdanski, presidenta del bloque Frente de Todos sostuvo que “Para terminar con esas prácticas patriarcales se necesita no sólo de declamaciones sino de expresas políticas públicas que busquen repensar, rediseñar y fundamentalmente, crear nuevas masculinidades buscando eliminar micromachismos arraigados. Al día de hoy, 43 femicidios entre el 1 de Enero y el 26 de Febrero. Son 57 niños que quedaron sin madres. El 52 por ciento tenía entre 20 y 40 años. Un abordaje de género en éste marco es absolutamente necesario”.

En el mismo sentido y continuando con las políticas de inclusión e igualdad se conformará también, la Comisión Legislativa de Mujer, Género, Diversidad y Derechos Humanos, diseñando e implementando iniciativas que contribuyan a erradicar las diferentes situaciones de violencia de género, discriminación por orientación sexual e identidad de género, promoción de derechos, capacitación, etc.