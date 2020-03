La competencia tuvo lugar en la plaza central de Ricardo Rojas, donde los chicos disfrutaron del deporte y de música under. A los ganadores se les entregaron camisetas personalizadas del torneo y pelotas de básquet. Además, hubo sorteos de diversos premios.

El Municipio de Tigre organizó su primer torneo de básquet callejero 3 vs 3. Participaron 16 equipos de jóvenes entre 16 y 25 años, provenientes de las localidades de Ricardo Rojas, General Pacheco, Tigre centro, Don Torcuato, El Talar, Troncos del Talar y Benavídez.

