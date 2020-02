Gastón Gil es un fisicoculturista que en septiembre del año pasado agredió físicamente a su ex novia Stefania Sánches, hecho por el cual se le dictó la prisión preventiva, pero antes de esto ya le había propinado una terrible golpiza que quedó registrada por una cámara de seguridad.

También informaron que Gil, de 47 años, no poseerá tobillera electrónica, con lo cual la seguridad para controlarlo será mínima. Apenas un patrullero deberá pasar de forma diaria para controlar que el imputado se encuentre en el domicilio prefijado.