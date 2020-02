Con sus manos llenas de pintura y una enorme sonrisa en su rostro, Vanesa Escobar, integrante de la Agrupación Corriente Clasista y Combativa, completó: “Al principio pensamos que no lo íbamos a lograr por el estado en el que estaban las escuelas. Sin embargo, con el apoyo del Municipio, pudimos llegar a este resultado que es increíble y le da un hermoso espacio de estudio a los chicos y docentes”.

“Es una alegría enorme ver como cambió nuestra escuela, no tengo más que palabras de agradecimiento. El lugar donde el chico está aprendiendo no es sólo el entorno humano sino que es de suma importancia el espacio físico y el lugar que lo contiene”, subrayó Sandra Pawliska, directora de la Escuela Primaria N°8.