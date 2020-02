“Es importante entender que la comunidad educativa requiere de todos: del Estado provincial, del Estado municipal, de los padres, de los alumnos y de los docentes. Cada uno tiene un lugar y una dimensión que hace posible que el sistema esté mejor. Me da tranquilidad y mucha esperanza saber que con las nuevas autoridades tenemos una mirada común y que podemos trabajar en equipo para mejorar la calidad educativa tanto de gestión pública como privada”, expresó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com