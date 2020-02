Las guías turísticas que participaron de la capacitación también opinaron sobre la actividad. Por ejemplo, Tatiana sostuvo: “Recibir esta capacitación es excelente porque vamos reflotando los conocimientos y aprendiendo nuevas cosas. La isla es vida y todo lo que nos puedan explicar suma mucho para nuestro trabajo. Me gustaría en un futuro poder trabajar de esto y difundir las características de mi Municipio”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com