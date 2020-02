El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue recibido días atrás por el gobernador de la provincia...

Por su parte, Hugo Romero, secretario de Representación Oficial del gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, comentó: “Estamos muy contentos de poder conocer esta obra tan importante para los veteranos de guerra. Es muy gratificante poder acompañarlos y darles su lugar. La idea es generar trabajo en conjunto porque Malvinas es una causa nacional. Yo hice el servicio militar acá, en el Batallón 601. Hacía 25 años que no venía, y estoy sorprendido de cómo Leo Nardini transformó este distrito”.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra del Museo Ex Combatientes de las Islas Malvinas, el cual se construye en el centro de la localidad de Los Polvorines, con el objetivo de generar un espacio donde se garantice la memoria permanente. Esta vez lo hizo acompañado de autoridades del gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y miembros de la Carpa Verde Malvinas Argentinas.

Se construye un espacio para la memoria de los ex combatientes de Malvinas