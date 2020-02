“La provincia de Buenos Aires está en emergencia productiva, por eso recorremos todos los municipios para identificar las necesidades y urgencias de cada uno. Estamos acá en Escobar, para restablecer el tejido social que lamentablemente se rompió en los últimos cuatro años, por políticas que no sólo ignoraron a los sectores del trabajo, sino que encima los destruyeron. Cuando nos convocó Ariel, que todos los días se esfuerza para mejorar su distrito, no dudamos en ser parte de este encuentro porque queremos escuchar de boca de los protagonistas los inconvenientes que debemos sortear para volver a crecer”, afirmó Costa.

