“Estoy muy feliz. Es el primer año que mi hija Mía viene a la colonia y le encantó. No sólo por las actividades sino también el grupo de amigas que se armó”, expresó Yamila Gómez, mientras sacaba fotos con su celular.

Natación, Fútbol, Tela, Gimnasia Artística, Atletismo, Voleibol, Rugby, Hockey y juegos recreativos fueron algunas de las disciplinas que los niños y jóvenes realizaron durante enero y febrero. Además, más de 700 adolescentes participaron de la colonia juvenil de febrero en el Campo de Deportes 9 donde realizaron Kayak, Windsurf, Laser, Vela y Stand Up Paddle.