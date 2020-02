En los centros de salud del distrito, los anteojos se brindan a personas que no cuentan con obra social, a través del programa oftalmológico “Ver para hacer”, que es coordinado por la Secretaría de Salud en articulación con las Unidades de Gestión Comunitaria. Consiste en la realización de exámenes de diagnóstico para establecer o no la indicación de lentes. En caso de ser necesaria la adquisición de anteojos, la Municipalidad los receta y los otorga de manera gratuita.

