En las pruebas se busca descartar primero que sea Influenza, para luego realizar una contraprueba para asegurar si es o no Coronavirus. En caso que el resultado sea negativo, el hombre volverá a su rutina habitual.

El paciente en obesrvación viajó a Italia pero según informó no estuvo en contacto con personas que haya tenido la enfermedad y que incluso no estuvo en las zonas donde se haya notificado la presencia del virus.