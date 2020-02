Además, anunció que el próximo 5 de marzo representantes de la “Red de murgas” y de Unión Sanfernandina estarán presentes en el Congreso Nacional cerrando el Carnaval Federal. “Es notable el trabajo que realiza la ‘Red de murgas’ a lo largo de todo el año relacionado con lo social. En particular, la prevención de salud que llevan a delante en cada uno de sus barrios. Por ello como diputada nacional realicé las gestiones necesarias para que San Fernando cierre el Carnaval Federal que se lleva a cabo en el Congreso”, subrayó la legisladora nacional.

