Todos los detenidos quedaron imputados en una causa caratulado como “robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda en grado de tentativa”, y ahora se investiga la participación de los delincuentes en otros hechos cometidos no solo en el partido de Escobar sino también en distritos de la región.

Personal del subcomando de esa localidad tomó conocimiento de un robo a mano armada producido en la calle Dupuy al 1200. Allí, tres hombres y una mujer ingresaron a un domicilio particular, redujeron a su propietaria y robaron 20 mil dólares y 140 mil pesos, intentando escapar luego a bordo de un Peugeot 308.