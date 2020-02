Recientemente asumido como director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el ex diputado Carlos...

“Precios Cuidados es una política permanente, no es un anuncio, no tiene que ver con una política antiinflacionaria, sino con la coordinación de información entre el sistema productivo, comercial y los consumidores argentinos”, destacó Kicillof, tras formalizar la firma junto a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

