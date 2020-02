El secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, expresó: “La verdad que muy contentos hoy en el cierre de la colonia, disfrutando de un día más acá en el Polideportivo 3 con vista al río. Los abuelos han participado muchísimo de un verano muy lindo, con muchísimas actividades”. Y agregó: “Felicito al equipo de Deportes del Municipio por cómo ha trabajado, no solamente en la colonia de la tercera edad, sino en todos los polideportivos, pero hoy especialmente estamos acá disfrutando y dejando el saludo del intendente Juan Andreotti, que hizo hincapié sobre el futuro de la actividad, las colonias, y de cada vez tener más cosas para brindarles a nuestros vecinos de la tercera edad que nos acompañan durante el verano y todo el año con muchísimas actividades”.

