Por otra parte, respecto a la proscripción que dictó el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia sobre su candidatura expresó que “lo que ha pasado anteanoche que me han inhabilitado como candidato a senador, solo quiero decirles nuevamente que pueden hacer lo que quieran con Evo, pero no arruinen al pueblo boliviano, ni la democracias ni la parte económica”. “Hermanas y hermanos, felizmente la conciencia del pueblo boliviano se impone”, sentenció.

“Primera vez en mi vida pasando carnaval fuera de Bolivia, pero al haber diabladas y caporales acompañados por danzas argentinas, y tantos bolivianos y bolivianas me siento como en Bolivia en Argentina”, dijo Evo Morales Ayma. Luego de repasar brevemente los récords en términos sociales, económicos y culturales durante su gobierno, se refirió al golpe de Estado que acecha su país: “Lamentablemente entre octubre y noviembre del año pasado, la derecha apoyada y financiada por el gobierno de Estados Unidos nos hizo llorar con balas y con armas. El 3 de mayo hermanos y hermanas, vamos a recuperar la democracia no con balas ni con armas sino con la conciencia del pueblo boliviano.”

Aurelio Condo, presidente de la Cooperativa Norchichas, donde participan más de cien familias que comercializan verduras y hortalizas de producción local, muy emocionado y agradecido expresó que “como todos los bolivianos que vivimos en el exterior, me siento muy contento y orgulloso de Evo, nos ha devuelto la dignidad”.

“Tener gobierno popular en Bolivia no solo es por su país y por el Estado Plurinacional, es por toda Latinoamérica. Es importante que siempre los gobiernos hermanos de Latinoamérica estemos unidos, cuidando nuestras democracias. Porque cuando cuidamos a Bolivia, a Venezuela, a México, también estamos cuidando a Argentina”, afirmó la jefa comunal. “Trabajemos por la unidad argentina y hagamos que otra vez Bolivia vuelva a ser libre”, concluyó.

“Es para mí un orgullo enorme recibir al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No es solo la emoción de recibirlo en Moreno, sino es también la emoción de ver la felicidad de toda la comunidad boliviana, de todos mis compañeros y compañeras de militancia”. Con estas palabras Mariel Fernández saludó a Evo y a todas las personas presentes. La intendenta manifestó su compromiso en acompañar a toda la comunidad boliviana en la campaña por las elecciones presidenciales que se realizarán el 3 de mayo, en las que Lucho Arce y David Choquehanca disputarán la presidencia y la vicepresidencia.