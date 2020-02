“Quise venir a ser partícipe de esta gran fiesta, felicito al Municipio por el trabajo y la organización del evento. Recorrí mucho el país y estos espacios culturales que brinda Tigre no son frecuentes. Me gusta mucho la ciudad y la gente buena que habita en este distrito”, manifestó Pepe Soriano.

This site is protected by wp-copyrightpro.com