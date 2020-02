Con respecto al delincuente menor de edad que está internado, sería imputado por un robo simple y quedaría en libertad, ya que no tiene antecedentes penales.

Los tres jóvenes que estaban dentro del New Beetle cargaron al dueño de la moto y comenzaron a perseguir a los delincuentes que, después de recorrer unas 15 cuadras, perdieron el control de la moto, impactaron contra el cordón y se cayeron sobre un boulevar.

Todo comenzó durante la madrugada en una zona de bares y boliches ubicada en Ramos Mejía cuando dos chicas se estaban peleando en la calle. Esa pelea se agrandó rápidamente y generó un tumulto en la calle. Desde un auto Volkswagen New Beetle blanco miraban la pelea un grupo de chicos. Al lado de ellos, un amigo estaba sentado sobre su moto también siguiéndola. De repente dos jóvenes aprovechan la confusión y el amontonamiento y roban la moto. Luego, huyen a toda velocidad.