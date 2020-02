Laura, otra vecina, agregó: “Este carnaval es maravilloso, vengo todos los años con mi familia y la pasamos muy bien. Las murgas me parecen hermosas”.

Por su parte, la modelo y periodista Alejandra Maglietti también expresó: “Increíble el carnaval en San Fernando, agradecida porque me hayan convocado. Es la primera vez que participo y estoy sorprendida de la fuerza que le ponen, se nota el trabajo durante todo el año. La estoy pasando muy bien y el público es fantástico”.

Uno de los famosos que se involucraron, Nazarena Vélez, destacó: “Me siento muy feliz, un año más participando este gran corso familiar que reúne a cada vez más que gente de San Fernando. Me encanta que existan estos carnavales, el clima es hermoso y por eso cada día convoca más gente”.

El alcalde señaló: “Disfrutamos un cierre estupendo, como todos los años, de un Gran Corso, que es una fiesta de los sanfernandinos hecha por sanfernandinos, para que disfrute toda la familia. Más de 250 mil personas han pasado durante tres noches, no hay más que palabras de agradecimiento para cada uno de los vecinos y las murgas que hacen un trabajo de inclusión y contención social durante todo el año y hoy pueden mostrar su despliegue. Muy contento y agradecido por esta hermosa fiesta”.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti -quien concurrió acompañado por el ex jefe comunal Luis Andreotti y el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio- entregó trofeos como reconocimiento a cada murga participante.

Una vez más, la avenida Avellaneda se colmó de vecinos para el cierre del Gran Corso Familiar. En su tercera jornada, desfilaron murgas locales, con el gran cierre de Unión Sanfernandina y su espectáculo “Nocte. Historias para no dormir”.