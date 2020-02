El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue recibido días atrás por el gobernador de la provincia...

La conducción estuvo a cargo una vez más de Mariano Peluffo. Protagonizaron el desfile de domingo, Bomberos Voluntarios; “Suyay” de Los Polvorines junto a “Los más grandes de Malvinas”, integrada por abuelos de la Colonia Municipal; “Los herederos de una pasión” de Del Viso; “Los auténticos” de José C. Paz; “Los fabulosos” de Grand Bourg; “Los incorregibles” de Villa de Mayo; “Los ünicos” de Villa de Mayo; “Los ángeles de la nNoche” de Los Polvorines; “Los rebeldes” de Los Polvorines; “Los hijos de Malvinas” de Grand Bourg; “Alegría de carnaval” de Tierras Altas; “Los rompe bolas” de Adolfo Sourdeaux; “Los creadores de una historia” de Grand Bourg; y “Los embajadores” de Grand Bourg.

El “Carnaval de la familia” ya se convirtió en un festejo referente en la región, teniendo en cuenta que personas de distritos vecinos también se acercaron a disfrutar del ritmo de las murgas. El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, expresó: “Esto es una fiesta, es algo mágico. Acá son todos iguales, no hay distinción de clases, es cultura popular, es el trabajo realizado durante todo el año”.