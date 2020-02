En cuanto a los vecinos, Roxana, de San Fernando, opinó: “Venimos todos los años y me parece espectacular. Los chicos, los grandes, nos divertimos todos. Vine con mi cuñado, mi esposo, mi hijo, sobrinos y amigos. Cenamos antes para venir acá”.

Carolina Pagano, del programa “Combate”, también participó del Gran Corso Familiar y dijo: “Hermoso lo que es esta experiencia, increíble. No se lo pueden perder, tienen que volver, todos los años queremos estar acá presentes porque la energía que se siente es hermosa. ¡Mucha alegría!”. Y su compañera Lara Simone agregó: “Muy contenta de estar participando un año más de este Gran Corso de San Fernando, que es una fiesta. Los trajes son únicos, es una gran producción argentina, así que feliz de pertenecer un nuevo año”.

En la impresionante caravana de Unión Sanfernandina los famosos fueron parte. El jugador de Tigre, ‘el Chino’ Luna, dijo: “Disfrutando como todo vecino del Municipio, compartiendo esta fiesta. Siempre venimos con la familia, por lo que significa la murga, el carnaval, que es algo nuestro, cultural, y que se celebre de la forma que se hace acá en San Fernando me encanta, entonces trato de acompañar y estar presente”.

La segunda jornada del Gran Corso se dio en un marco espectacular con miles de vecinos disfrutando en familia, con la presencia del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, junto al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien expresó: “Increíble, la verdad que estamos contentos, porque otra vez miles de personas, ya perdimos la cuenta, de la cantidad de vecinos que vinieron a participar de este lindo evento, inclusivo, donde contenemos a miles de vecinos, que quizá no tienen la oportunidad de ir a ver este espectáculo a otra provincia o a otro lugar”.

