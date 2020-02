El verano aún no termina y el Municipio de Vicente López continúa realizando postas de salud en el...

Estudios han revelado que los hijos de padres que no controlan el uso del smartphone manifiestan alteraciones en el sueño . Tal síntoma aparece en vista de que la mente del niño está sobre estimulada. De modo que, al intentar dormir, no pueden calmarse para descansar.

La exposición a los dispositivos móviles parece no tener límites cuando se trata de los niños. Es por esto que la Academia Americana de Pediatría, junto con la Sociedad Canadiense de Pediatría, explican por qué los infantes no deben usar smartphones.

El uso de los smartphones en niños no tiene límites actualmente. Por ello se deben tomar estrategias para mitigar los efectos nocivos en los menores de edad.