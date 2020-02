Según publica en su blog Eduardo Rivas, reconocido por sus revelaciones políticas en distintos medios zarateños, el abogado de los 11 acusados -algunos de ellos rugbiers- por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell son defendidos por abogados ligados al intendente municipal Osvaldo Cáffaro.

“No podemos confirmar, a casi un mes de su ‘renuncia’ si Rosalía Zárate sigue ocupando un puesto en el gobierno municipal”, cuenta en su página Rivas en referencia a la madre de Máximo Thomsen, principal acusado del crimen del joven de 19 años.

Zárate ocupa la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad. Su supuesta renuncia trascendió en medios nacionales pero nunca se pudo constatar si en realidad solo pidió licencia al cargo.

“El organigrama municipal no existe, o al menos no es de acceso público. Lo hemos solicitado a las autoridades ejecutivas locales, y nos han respondido que se está actualizando y que no lo tienen”, comenta Rivas.

Más preocupante es la vinculación del poder y la Justicia. “Los trascendidos mediáticos indicaron que uno de los abogados que representaría a los acusados es abogado del intendente municipal Osvaldo Cáffaro y asesor ad honorem del Municipio”, Horacio Henricot. Sin embargo “quien asumió la defensa de los imputados fue Hugo Tomei, que junto a Henricot llevaron adelante la defensa del intendente Cáffaro en la ‘causa de la Costanera’ en la que el jefe comunal está acusado de haberse apropiado de terrenos de particulares”.

“Cáffaro fue acusado en la justicia provincial. Sus abogados defensores, Henricot y Tomei, le hicieron una denuncia penal a la fiscal de la causa y la recusaron. Con este accionar lograron evitar las indagatorias por un tiempo y finalmente consiguieron las nulidades de las indagatorias. Cualquier similitud con el proceder de Tomei en la causa que investiga la muerte de Fernando Báez Sosa es una mera coincidencia”, detalla Eduardo Rivas