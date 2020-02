Adrián, vecino de Tigre, expresó: “La pasamos excelente, nunca habíamos venido, es hermoso. La propuesta es muy buena, porque hay mucha gente que no puede disfrutar de estos festivales y hoy pueden disfrutarlo”. Por su parte, Jorgelina, de la provincia de Salta, señaló: “Está todo muy lindo, es la primera vez que visitamos Tigre y nos parece hermoso. Es genial que la entrada sea libre y gratuita”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com