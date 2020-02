Diego y su hijo Guido pasaron una noche a pura diversión. “Hace mucho que no vengo a un corso y lo que viví hoy me parece espectacular. Muy tranquilo, mucha seguridad y muy buena organización”, comentó el padre.

El artista Mariano de la Canal, quien es un habitué del Gran Corso, opinó: “Me encanta el carnaval de San Fernando y año a año se reinventan. La calidad de las murgas es de primer nivel, no hay que envidiarle nada a nadie porque trabajan todo el año para que esto suceda”.

La boxeadora ex campeona del mundo, Érica ‘la Pantera’ Farías, también participó del corso y consideró: “Es el quinto año consecutivo que participo y esto es una gran fiesta que tenemos los sanfernandinos. Estoy feliz de poder pertenecer a ella y poder disfrutar con los vecinos”.

Varios artistas reconocidos se animaron a bailar en la impresionante caravana de Unión Sanfernandina y su nuevo show ‘Nocte. Historias para no dormir’. Allí pasaron Antonella ‘China’ Kruger, del programa “El precio justo”; y los participantes de “Combate”, Damián Ávila y Lara Simone. Al respecto, la modelo expresó: “Participando por segunda vez del corso de San Fernando, feliz de estar disfrutando del carnaval y que me hayan invitado a esta fiesta colorida, vale la pena vivirlo”.